Tras broma cruel, se acaban a hija de Adal Ramones y el conductor sale a su defensa

Ciudad de México.- La bomba detonó el pasado lunes 14 de febrero, cuando Paola, la hija de Adal Ramones, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que le hace una broma a una persona que trabaja como empleada doméstica.

Casi de inmediato, la hija del famoso comediante y conductor fue blanco de críticas, ya que en el clip se puede apreciar como Paola Ramones, junto a su novio Daniel Khosravi, simulan romper un pedazo de madera con la frente, pero éste era falso, pero a Rosita, persona que les ayuda en su hogar, le dieron un pedazo de madera real, el cual intentó romper en varias ocasiones, sin éxito, lo cual sacó las carcajadas de la pareja.

Fue precisamente la reacción de Paola y Daniel lo que alborotó las redes sociales, pues usuarios se lanzaron contra ellos con duras críticas, argumentando que se trataba de una broma y de muy mal gusto.

Un bono para Rosita por este video mínimo”, “Qué vergüenza”, “Y según esto debe dar risa?”, “Yo no le veo lo gracioso, señor @AdalRamones que su hija esté haciendo este tipo de majaderías”, son algunos de los mensajes que se leen en la caja de comentarios.

Al ver que la polémica se fue haciendo más grande, pues en casi todos los comentarios lo arrobaban, fue el mismo Adal Ramones quien reaccionó ante la ola de ataques hacia su hija.

Durante su arribo al estreno de la nueva obra musical “José el Soñador”, reporteros de la fuente lo abordaron para cuestionarlo respecto al video de Paola, ya que ha pasado más de un mes y ni se había tocado el tema:

Se me hizo muy fuerte cómo la gente puede agredir a una chica en un juego de video, o sea, Paola siempre ha sido incluyente y se me hizo fuerte porque hubo gente, afortunadamente no toda, que la amenazó”, expresó.