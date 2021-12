Tras conflicto entre José Eduardo y Eugenio Derbez, Victoria Ruffo habla

Ciudad de México.- Tras tomar fuerza el rumor del supuesto distanciamiento entre José Eduardo y Eugenio Derbez, ahora es Victoria Ruffo quien se pronunció ante la polémica en la que se ve envuelto su hijo.

Después de que el comediante visitó México, se desataron las especulaciones acerca de las diferencia entre Eugenio y el joven actor, debido a que no se les vio juntos durante la presentación de Alessandra Rosaldo en el “90's Pop Tour”.

Por lo que representantes de los medios de comunicación corrieron a cuestionar a Victoria Ruffo, quien aseguró que no estaba ni enterada de que el padre de su hijo hubiera venido a México recientemente.

Pero, aprovechando las cámaras y micrófonos, la actriz de telenovelas desestimó que exista alguna diferencia entre su ex pareja y su retoño; pero sí dejó en claro que no quiere entrometerse en la relación de ambos.

"Yo ni supe que vino", comentó entre risas la protagonista de melodramas como “Simplemente María” y “Corona de Lágrimas”. Y agregó:

Con esto, descarta y aclara cualquier tipo de diferencias entre José Eduardo y Eugenio Derbez, sobre todo para acallar bocas que estaban haciendo cada vez más grande el rumor de un supuesto conflicto familiar.

La actual esposa de Omar Fayad, también confesó que ya que ya quiere ser abuela, aunque sabe que esa decisión sólo le compete a su hijo mayor.

Si yo tengo ganas o no de ser abuela, me da igual, no es algo que me quite el sueño, por el momento no", reveló.