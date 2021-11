Tras declaraciones de Charly López, Ingrid Coronado rompe su silencio

Ciudad de México.- La conductora de Todos a bailar, Ingrid Coronado, se encuentra una vez más en el ojo del huracán después de que su ex pareja, Charly López, se armara de valor y lanzara tremendas revelaciones y la describió que “no es buen ser humano”.

Durante una entrevista para el matutino Sale el Sol, la ex integrante de Garibaldi habló sobre la situación que está viviendo con el cantante, quien reveló haber recibido una demanda de Ingrid Coronado.

Ahora, La ex conductora del programa Venga la Alegría, decidió romper su silencio y responder sobre las acusaciones que hizo públicamente su ex:

Yo dedico mi vida entera a criar a mis hijos, a acompañarlos y a disfrutar con ellos y a trabajar para llevar el sustento de cada día a casa, evidentemente no es agradable que no se expresen bien de mí y que no valoren el trabajo que hago”.

Además, respecto a los señalamientos recibidos por quien fuera su marido hace 17 años, la también escritor resaltó que está orgullosa de la persona que es:

Yo sé quién soy, sé el tipo de mamá que soy y me siento no sólo satisfecha sino orgullosa con eso” declaró la también cantante”.

Por otra parte, la conductora que regresó a Tv Azteca después de casi cinco años de abandonar los fotos, comentó que se le hace extraño que se esté hablando del tema cuando ya pasaron muchos años.

También aseguró que desconoce las razones por la cual el padre de Emiliano haya tocado el tema recientemente y la manera en que lo habló.

Yo siempre he intentado tener una buena relación con todas las personas que me rodean y más si son los padres de mis hijos. Lo que me intriga un poco es el que señale a mi hijo Emiliano, de los asuntos legales desgraciadamente no vale la pena que hable de ellos hasta que termine”.

La Coronado resaltó que también tendría que ser tomado en cuenta el punto de vista de su hijo, quien no ha querido ver a su papá por decisión propia, pues Charly también aseguró que lleva varios meses sin hablar con él.

Más bien valdría la pena que nos preguntáramos por qué Emiliano no quiere ver a su papá… Él decide qué es lo que quiere hacer con su vida; él decide a quién quiere y no quiere ver…”, resaltó.

El nuevo fichaje de la televisora del Ajusco comentó que realmente no le importan las opiniones, pues solamente ella sabe qué es lo que hace para su familia.

No me pregunto qué estoy haciendo mal porque yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy construyendo. Tomo las cosas de acuerdo de quien vienen, uno no puede ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo”, concluyó.

