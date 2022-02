Tras duras críticas, Pedrito Sola se disculpa públicamente con Belinda

Ciudad de México.- El pasado lunes en el programa Ventaneando uno de sus conductores sorprendió a la audiencia tras arrepentirse de sendos comentarios que lanzó contra la cantante Belinda, durante un debate que sostuvieron al aire referente al término de su relación amorosa con Christian Nodal.

Recordemos que la semana pasada Pedrito Sola, Daniel Bisogno, Pati Chapoy, así como los demás conductores de la emisión, lanzaron tremendos y muy negativos comentarios sobre la intérprete de “Mi bella traición” tras anunciar su truene con Christian Nodal.

Por su parte, fue el presentador Pedrito Sola, quien confesó sentirse muy arrepentido por los terribles comentarios que hizo sobre la intérprete de “Sapito”, por lo que tomó unos momentos para expresarse a través de Twitter y ofrecer una sincera disculpa y mencionó que “se arrepentía de haber hecho ese tipo de comentarios sobre el rompimiento de los dos cantantes.

Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”, comentó Sola.

El conductor reconoció que estuvieron mal los comentarios que hizo contra la cantante tras su separación de Nodal. Foto: Instagram.

Durante el programa de espectáculos de Tv Azteca, los conductores han hablado sobre la separación sentimental de Belinda y su ex prometido Nodal, pero no sólo ellos, sino que han sido muchas las reacciones y opiniones a ese respecto, lo cual incluye a periodistas, como en este caso a Pedrito Sola, quien criticó duramente a la también modelo.

Pero, tanto esa postura, como las muchas otras opiniones y críticas se realizaron de manera negativa para la cantante de música pop. Lo cual motivó al conductor del programa de la televisora del Ajusco para reconocer que hizo mal en opinar de esa forma:

Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”, reconoció Pedrito.

Al tiempo que resaltó lo que pocos se detienen a pensar, y comentó que no se puede imaginar lo mal que la han de estar pasando los papás de la cantante: “Quienes me dan mucha tristeza son los papás de Belinda”, agregó Sola. “Porque me pongo a pensar, yo como a mi edad, de que le digan a uno se siente uno mal, ahora imagínate que hablen de tus hijos”.

Me pongo en los zapatos de los papás de @belindapop y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios. Si cuando hablan de uno se siente feo y cuanto más de los hijos”, expresó.

Tras esto y después de ver los miles de comentarios en contra de Belinda, fue el mismo Pedrito Sola que confesó haberse sentido muy triste por todas las agresiones que la también modelo y empresaria ha recibido, dándose cuenta así, que cometió un grave error al unirse a la ola de reacciones ofensivas.

Pedrito Sola también empatiza con los padres de Belinda, que la deben estar pasando mal. Foto: Especial.

Por todo lo anterior provocó que Belidna saliera a exigir respeto hacia su persona, y lo hizo a través de redes sociales, medio donde precisamente la han estado atacando de manera contínua, por lo que expresó que ya está cansada de la situación y de las difamaciones que han venido haciendo hacia su persona.

De igual manera, quien también se subió al barco de apoyo a Belinda fue el presentador y comediante, Daniel Bisogno, quien destacó durante el programa:

De estrella a estrella, Belinda es mucho más estrella que Nodal”.

ebecerril@am.com.mx