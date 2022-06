Tras sufrir una embolia ‘Don Chayo’ de Los Cardenales de Nuevo León regresa a los escenarios

México.- Fue a través de un video que se publicó en las redes sociales de Los Cardenales de Nuevo León que ‘Don Chayo’ líder de la agrupación, habló de su estado de salud tras sufrir un infarto cerebral.

El músico platicó cómo fue que se dió cuenta que le había dado un infarto cerebral, cómo se presentaron los primeros síntomas y la manera que ha ido evolucionando favorablemente.

Bendito Dios ya estoy muy bien, es cierto que me ausenté de los escenarios. Andaba trabajando mucho, estaba en Aguascalientes como el 6 de marzo, ya veníamos de trabajar de Puebla y de repente me comencé a sentir mal, perdí la fuerza, muy decaído, yo le eché la culpa al calor, me recosté y cuando llegamos a Monterrey ya no me pude subir a la cama”, platicó.