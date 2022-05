Tras mandar fotos íntimas, extorsionan a Sebastián, hijo de Alfredo Adame

Ciudad de México.- Sebastián Adame, quien es el menor de los hijos de Alfredo Adame, reveló ante las cámaras de distintos medios de comunicación que sufrió de extorsión como consecuencia de haber compartido fotos íntimas a través de las redes sociales.

El joven confesó que la persona le pidió 3 mil pesos para evitar que el material se hiciera público, por lo que no le quedó más remedio que tener que pagar, y aseguró que esto no le volverá a suceder, pues ya no ha vuelto a enviar fotografías o videos que lo comprometan, aunque él sí ha recibido este tipo de material.

“La última nude que mandé hace mucho me costó tres mil pesos, entonces no vale la pena", confesó el hijo del otrora galán de telenovelas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Sebastián comentó que de momento prefiere disfrutar de su soltería, ya que sí sufrió en su última relación pues estuvo llena de polémicas. Recordemos que se dijo que había terminado su noviazgo por culpa de Carlos Trejo, quien fue el encargado en filtrar a los medios las preferencias sexuales del joven, hecho que supuestamente habría orillado a la pareja del hijo del histrión a tomar la decisión de alejarse, con tal de evitar evitar críticas y señalamientos.

El hijo de Alfredo Adame confirmó su asistencia a la marcha gay de la CDMX. Foto: Especial.

Meses más tarde, fue el propio Sebastián quien salió a desmentir dicha versión y dijo que su relación de más de un año con el youtuber Bryan Jack finalizó por los clásicos problemas de pareja, los cuales se acentuaron durante el aislamiento social provocado por la pandemia de Covid-19.

Hasta el momento, el menor de la también actriz Mary Paz Banquells compartió que no está en busca de novio, pues quiere disfrutar su soltería, la cual piensa aprovechar para salir y hacer cosas nuevas junto a sus amigos.

Sebastián confirmó su participación en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ que se llevará a cabo el próximo 25 de junio en la Ciudad de México, y reveló que asistirá acompañado con su madre quien siempre le ha demostrado su amor y respaldo.

Sebastián dijo que sus hermanos y él esperan que regrese para intentar arreglar su distanciamiento. Foto: Especial.

Tras pregunta de la prensa sobre si fuera a desfilar arriba de alguno de los carros alegóricos, el joven respondió que aunque no se sabe si va por su cuenta o si será invitado a abordar uno de los famosos transportes donde van las figuras del espectáculo que muestran su apoyo a esa comunidad.

En cuanto a su reconciliación con su padre, el menor de los Adame-Banquells mencionó que debido a que Alfredo Adame se encuentra en República Dominicana grabando “Soy Famoso ¡Sácame de aquí!”, no se ha dado el acercamiento que pidió a través de las cámaras del reality, pero dijo que sus hermanos y él esperan que el actor tenga iniciativa y a su llegada a México los busque para tratar de arreglar sus problemas y volver a estar juntos.

ebecerril@am.com.mx