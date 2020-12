Tras pasar días internado, fallece participante de ‘La Voz México’

Estados Unidos.- El participante de ‘La Voz México’, Jerry Demara, falleció este lunes tras pasar varios días internado en un hospital, la lamentable noticia fue confirmada por la esposa y la hermana del cantante.

Días atrás, el intérprete de música regional mexicana, informó en sus redes sociales que había sido internado por un problema en los glúteos debido a unas inyecciones que se aplicó.

Estoy en el hospital porque tengo un problema en los glúteos. Por error utilicé tres diferentes días, alejados y todo, me inyecté una vitamina y antier me tomé la última, pero de un mismo lado. Tengo seis horas con un dolor del '12'. Ya me tomé todo la habido por haber y llegué aquí al hospital del centro, pero horrible... Son malas personas aquí, mucha prepotencia", expresó en una transmisión en Facebook.