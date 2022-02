México.- La actriz Mariana Botas dejó Televisa y quiso probar suerte en TV Azteca, pero el reality al que entró no le fue tan bien como se esperaba y ahora desea volver a su antigua 'casa' y en específico a un programa.

Mariana Botas es conocida por su personaje de Martina en el programa de Televisa "Una familia de diez", en la que comparte créditos con Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano y Andrea Torre, entre otros.

Mariana Botas es conocida por su trabajo en la serie 'Una familia de diez', de Televisa. Foto: Instagram

Fue una sorpresa cuando la actriz anunció su participación en el nuevo reality show de TV Azteca, "Todos a bailar", que suponía el regreso con 'bombo y platillo' de Ingrid Coronado como conductora de la televisora, sin embargo el programa no logró convencer a los televidentes.

Desde el inicio Mariana Botas se notó incómoda en el reality en el que el cantante Mario Bautista y Regina Orozco son los jueces, y es que con esta última tuvo discusiones debido a la diferencia de opiniones.

Esta experiencia al parecer no era lo que esperaba la actriz, pues ahora se supo que está pidiendo poder volver a Televisa, y en especial a un programa que actualmente es uno de los más gustados de canal 5.

Mariana se fue a TV Azteca para participar en el reality 'Todos a bailar'. Foto: Instagram

Ya no quiere volver a estar en un reality

Mariana Botas tiene un programa llamado "Envinadas", en la que participan también Daniela Luján y Jessica Segura, y hablan de diversos temas, y fue ahí que reveló que no volverá a ser parte de un reality show.

Además, a través de sus historias de Instagram confesó que tiene el gran deseo de formar parte del programa "Me caigo de risa", conducido por el leonés Faisy y hasta le mandó un mensaje a Lalo Suárez, el productor.

Mariana Botas quiere ser parte de la familia disfuncional de 'Me caigo de risa'. Fotos: Instagram

"He ido a 'Me caigo de risa' como invitada y la pasé increíble, me encanta, aparte quiero mucho a los hermanos disfuncionales. Está mi hermano Margaleff, mi hermana del alma, Jessica Segura, la Michelle Rodríguez, Faisy, Mariana Echeverría, me encantaría estar ahí de fijo", contó a sus miles de seguidores.

Y es que en "Me caigo de risa" tanto los invitados como la llamada familia disfuncional se la pasan de lo más divertido y se olvidan del estrés al menos por un rato.

