Tras rechazo en serie de ‘Chespirito’, Lalo España llega a VLA, dice pronto dejará Televisa

Ciudad de México.- El actor Lalo España es conocido por ser parte de Televisa durante muchos años al participar en varios proyectos, como la exitosa serie de “Vecinos” la cual ya lleva 12 temporadas ininterrumpidas en el canal Las Estrellas.

Recientemente, el comediante sorprendió a todos al dejar el programa Hoy y reaparecer ante las cámaras de su acérrimo rival, Venga la alegría, para lanzar fuerte revelación, pues asegura que muy pronto va a dejar la televisora de San Ángel.

Además, el intérprete del famoso personaje de “Doña Margara” realizó una sorpresiva confesión acerca de la bioserie de Chespirito, de la cual se dice que no pasó el casting para participar en el proyecto.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Recordemos que hace unos meses se dio a conocer que sí se va a realizar una bioserie sobre la vida del reconocido actor, productor y comediante, Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, quien ganara fama mundial con su exitoso programa “El Chavo del 8”.

Tras rechazarlo para la bioserie de ‘Chespirito’ Lalo dijo que el proyecto ya lo tiene sin cuidado. Foto: Especial.

Tras esta confirmación, Eduardo no dudó en compartir en redes sociales su interpretación del fallecido comediante y cómo se ve caracterizado de varios personajes que realizó el artista, tras lo cual sorprendió a los cibernautas con el parecido que logró, por lo que toda la fanaticada no dudó en apoyarlo diciendo que él quedaría perfecto para interpretar a Gómez Bolaños.

Más tarde esta situación estuvo envuelta en una gran controversia, ya que Eugenio Derbez lanzó un comercial que levantó gran alboroto entre los fans, pues se daba a conocer que Lalo España no estaba contemplado, y si bien un proyecto diferente, si causó mucha molestia y confusión, que más tarde se convertiría en desinterés por parte del comediante, quien en una reciente entrevista para Tv Azteca aseguró que estaba al tanto del mencionado proyecto.

De acuerdo a las declaraciones, del actor que le da vida a Germán, el portero del edificio de “Vecinos”, la bioserie de “Chespirito” ya quedó en el pasado, pues a decir verdad no tenía tanta urgencia por el papel. Pero dejó en claro que si le marcan, tomará la llamada, aunque por el momento no es una prioridad y ya no estaba esperando nada de los productores.

Y llamó la atención que dejó claro que no quiere saber nada de la mencionada producción, si no le hablan de manera directa.

Lalo España quiere retirarse y vivir en cabañas con sus amigos cerca del mar. Foto: Especial.

En otro tenor, el humorista también confesó que ya está listo y tiene todo preparado para retirarse de los escenarios, pues reveló que ya se encuentra ahorrando para poderse ir tranquilo a vivir su vejez sin preocupaciones.

Explicó que piensa tal vez mudarse a una casa cerca del mar con varios amigos y vivir tranquilamente, sin horarios agitados y lejos del estrés de la ciudad, sin embargo, no dijo si esto era un plan a corto o largo plazo.

“Es de ahorrar, de ser inteligente, de ser administrado, para cuando le llegue su momento de retirarse pueda estar muy tranquilo y en paz, cerca del mar quizás", concluyó.

ebecerril@am.com.mx