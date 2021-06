Tras un año de espera, ‘Un Lugar en Silencio 2’ al fin se estrena en León

Al fin la espera terminó. Luego de que las dementes criaturas hipersensibles al ruido conquistaron la Tierra y mataron a gran parte de la población, y desde entonces, Evelyn (Emily Blunt) ha sobrellevado la muerte de su marido Lee (John Krasinski) y salvar a sus hijos.

Pero al integrarse con otras comunidades de humanos que también sobrevivieron en “Un Lugar en Silencio 2”, tanto ella como sus niños anticipan otro purgatorio porque no sólo deberán esquivar a estos entes, sino a otros humanos.

Para esta secuela, que se estrenaría en marzo pasado y postergó fecha de lanzamiento por el azote de COVID-19, la expectativas son altas, ya que la primera parte sorprendió al recaudar 340 millones de dólares en todo el mundo.

"A todos los que participamos nos fascinó la aceptación, al llegar a leer el guión de esta segunda parte no pudimos negarnos. y sucede que mi marido está detrás de todo ello y no podía decirle que no, ¿o sí?", expresó Blunt en entrevista.