Tras video de Peña, reaparece Angélica Rivera para presumir sus pasos de baile

México.- Luego de que esta semana se dieran a conocer los peculiares pasos de baile de Enrique Peña Nieto en compañía de su nueva novia, Tania Ruiz, Angélica Rivera, la ex esposa del ex mandatario también reapareció en una pista de baile, pero, a diferencia de Peña, ella no lo hizo con ningún nuevo amor, sino con su primogénita, Sofía Castro.

La instantánea fue compartida a través de la cuenta de Instagram de la joven actriz, acompañada de la leyenda:

La mejor mamá por siempre”.

La instantánea fue compartida a través de la cuenta de Instagram de la joven actriz.

Y en un breve video que fue publicado desde el apartado de stories de la red social mencionada, de acuerdo a Quien.

Esta sería primera reaparición de la ex primera dama, desde que hace un par de meses se hizo oficial su separación de Peña Nieto. Quien ha iniciado formalmente una relación con la modelo potosina Tania Ruiz.

Y a propósito de Tania Ruiz, Enrique Peña y el baile, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a las personas que se burlaron de la forma en que baila su novio, en el video expuesto y en el que suena de fondo la música de Los ángeles azules.

Peña y Tania Ruiz no son los únicos que presumieron sus pasos de baile...tambien La Gaviota!!!! Asi la presumio su hija sofia castro pic.twitter.com/34SA30gqFk — Pau Watanabe (@WatanabePau) June 22, 2019

Por su parte, Sofía Castro, compartió con sus seguidores la emoción que sintió por acudir a su último llamado de grabación para la producción El secreto del dragón, para la que realizó un radical cambio de imagen, pues interpreta a una chica dark.

Da click en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos