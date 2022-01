Trasciende que Alejandra Guzmán rechazó el regalo y las disculpas de Adela Micha

Ciudad de México.- Tras la hospitalización de emergencia de la mamá de Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, por complicaciones derivadas del contagio que contrajo de Covid-19, todos los medios de comunicación abordaron la noticia, entre ellos el noticiero de Adela Micha.

La periodista desató la polémica después de que se filtró el desafortunado comentario que hizo al informar del estado de salud de la primera actriz.

Durante la transmisión del programa “Me lo dijo Adela” del pasado jueves 23 de diciembre, la ex conductora de Big Brother lanzó controversiales comentarios que no tardaron en hacerse virales.

Alejandra Guzmán no tomó a bien los lamentables comentaros de Adela Micha respecto a su mamá. Foto: Especial.

¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh. O sea, por qué no me escriben algo y se los grabo, uno, y dos, tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”, aseguró.

La polémica no se hizo esperar, ya que tanto medios de comunicación, internautas así como como distintos líderes de opinión en la industria, rápidamente señalaron a Adela por carecer de tacto y empatía al emitir esos comentarios al aire.

Tras el escándalo mediático que se suscitó, la periodista salió a ofrecer públicamente sus más sinceras disculpas a toda la dinastía Pinal.

Medios e internautas señalaron a Adela Micha por carecer de tacto. Foto: Instagram.

Pero, en días recientes trascendió que Alejandra Guzmán y Adela Micha están pasando por un momento difícil en su amistad, ya que al parecer no harán las paces, pues fuentes cercanas a la cantante aseguran que Alejandra habría rechazado un regalo y las disculpas de “La Micha”.

Fue la periodista Ana María Alvarado quien destapó en su programa “El precio de la fama” que Adela Micha le envió un regalo a la intérprete de “Hacer el amor con otro” por motivo de las fiestas decembrinas, pero sorprendió cuando la cantante decidió no aceptarlo.

Que llegan con la Guzmán, tocan el timbre y le dicen ‘señora Alejandra le traen un regalo de parte de Adela Micha’ y ella le dijo ‘no lo quiero, regrésenlo’”, reveló.

La cantante pidió que le regresaran un regalo que le mandó Adela. Foto: Instagram.

Sin duda, Adela Micha terminó el 2021 e inició el 2022 envuelta en tremendo escándalos ocasionados por sus comentarios con poco tacto, por lo que aún es incierto si la periodista retomará su amistad con la rockerísima Guzmán.

Por último, Adela emitió un pequeño comunicado el cual colgó en su muro de Instagram en el cual se pueden leer las disculpas públicas que la periodista envía a Alejandra y a la toda la familia Pinal.

ebecerril@am.com.mx

