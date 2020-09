VIDEO. Trump me hace reír, es un comediante de terror: Johnny Deep

España.- El guapo Johnny Depp revolucionó este domingo el Festival de San Sebastián, en España, donde fue recibido como la estrella que es y donde habló del presidente de Estados Unidos, Donald Trump al que llamó comediante de terror.

Veo a Trump hablar y me hace reír, es maravilloso, es buena comedia, gran comedia, una comedia de terror”.

Depp de 54 años de edad, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa cuando le preguntaron por su implicación en la política de Estados Unidos.

Respecto a este tema, aseguró que no le interesan demasiado las cuestiones políticas, especialmente las relativas a su país - ‘Fuck off polítics’, dijo literalmente el actor-.

La gente ahora tiene pánico, se les está alimentando con el miedo”, señaló el actor.

Aseguró que le gustaría quitarle el miedo a la gente y sacarla del peligro en el que están. Y no cree que sea Trump la persona que vaya a lograrlo.

Supongo que es capaz de ir al cuarto de baño él solo, pero no pienso en esas cosas demasiado. Debe tener un sentido del humor increíble”, agregó.

Sobre la crisis por el coronavirus, el actor protagonista de la saga ‘Pirates of the Caribbean’, reconoció que estamos viviendo un momento “muy muy extraño”, algo obvio para todo el mundo.

Leer todo lo que puedas en las noticias para formarte una opinión propia de lo que está ocurriendo con el Covid-19 es imposible, no hay una manera de saber hacia dónde va. Ya va siendo hora de que se organice la situación a nivel global”, consideró.

El actor de ‘Pirates of the Caribbean’ viajó a San Sebastián para presentar el documental ‘Crock of gold’, dirigido por Julien Temple, sobre el líder de The Pogues Shane MacGowan y que él produce.

Su presencia era una de las más esperadas en la edición de este año del certamen español, marcado por la pandemia y por la escasa asistencia de estrellas de Hollywood.

Pese a que la rueda de prensa se retrasó 45 minutos, Depp fue recibido con gritos y aplausos.

Depp llegó anoche al hotel María Cristina de San Sebastián -donde se hospedan los invitados más importantes del festival- sin la clásica imagen de los ‘fans’ pidiendo autógrafos, debido a las medidas de seguridad impuestas por el coronavirus, aunque sí posó para los fotógrafos, con gorra y una mascarilla que se quitó.

El famoso actor acudió a la rueda de prensa con mascarilla y gafas de sol, bajo las que apenas se le reconocía. Pero tras la primera pregunta se cambió las gafas de sol por unas graduadas, que permitieron ver su rostro.

