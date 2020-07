‘Tú anduviste con Juan Gabriel’: Joaquín Muñoz a Carlos Cuevas

México.- El polémico Joaquín Muñoz insiste en que el fallecido cantante Juan Gabriel sigue vivo y asegura que pronto reaparecerá para hablar de las razones que lo llevaron a fingir su muerte y hablar de la relación que mantuvo con el también cantante Carlos Cuevas.

Muñoz asegura que el ‘Divo de Juárez’ se encuentra en una casa en Cuernavaca, Morelos, donde está oculto desde hace cuatro años, pero dará la cara para contar algunas historias curiosas de su vida.

Esta nueva revelación la hizo el ex representante del cantautor de ‘Así fue’ en un segmento del nuevo programa de Laura Bozzo, el cual se transmite por Unicable, que se llamó Mitos y realidades de artistas muertos.

Muñoz aseguró que Juan Gabriel vive con él y sólo espera la oportunidad para resurgir después de una larga ausencia.

Lo que llamó la atención en su presentación, es que el polémico representante dijo que el ‘Divo de Juárez’ sostuvo una relación sentimental con el también cantante Carlos Cuevas.

Todo comenzó cuando Carlos Cuevas ingresó al foro de Laura sin Censura para desmentir que el hijo de su hermana Aida sea de Juan Gabriel, como se ha especulado en múltiples ocasiones.

Joaquín Muñoz respondió rápidamente con la revelación del presunto romance vivido por ambos cantantes hace varios años.

Esta nueva declaración desató las risas desmedidas del cantante de ‘Noche no te vayas’ y la misma Laura Bozzo, quien no dio crédito a lo dicho.

Sobre la presunta relación con el papá de Iván Aguilera, Cuevas dijo que no le faltará el respeto a Muñoz y lleva más de 35 años con su esposa, y lo desmintió rotundamente.

Laura Bozzo resaltó que este tipo de historias son lanzadas por Joaquín Muñoz cada que necesita hablar de Juan Gabriel.

Ante los constantes cuestionamientos, Muñoz volvió a decir: “Lo tengo en el estado de Morelos a Juan Gabriel, yo soy la persona que lo sostiene... sus cuentas están congeladas”.

En la emisión también se recordó el pleito que existe entre Carlos y su hermana Aida Cuevas, el cual inició por un comentario sobre Juan Gabriel.

Me preguntaron si Juan Gabriel había pedido la mano a Aida. Les dije ‘a mí no me consta, cómo me va a constar una cosa así‘. Pero le fueron a decir que yo había negado eso y obviamente se enganchó”, contó Carlos en el programa.