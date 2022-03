‘Tu cállate’: Majo Aguilar le responde a Laura Zapata por sus fuertes comentarios

Ciudad de México.- El nuevo reality Show de TV Azteca que busca ser un escaparate para los nuevos cantantes del regional mexicano se llama “Music Battles México” y es presentado por Paty Navidad, mientras que Majo Aguilar, Laura Zapata, La Chicuela y Bebeto fungen como jueces.

El programa apenas lleva dos transmisiones y los ánimos parecen empezar a subir, debido a la dinámica del concurso y entre los famosos, incluso entre los seguidores del reality, entre las que destacan las actitudes de Laura Zapata con los otros jueves, quienes están siendo criticados en redes sociales.

La actriz que dio vida a “Malvina” y “Dulcina” en las telenovelas de su hermana Thalía, desató una ola de críticas por su forma de expresarse y el trato que les da a los concursantes.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Majo Aguilar está cautivando en la emisión con su belleza y carisma. Foto: Twitter.

Recientemente interrumpió a la sobrina de Pepe Aguilar para corregirla en vivo, a quien dijo "te sentí más soltado" en lugar de "suelto" sin embargo, la cantante lo tomó como broma y sólo se limitó a responder que así hablan "las de rancho".

El momento fue incómodo y se percibió la tensión entre los jueces, y Majo agregó: "No me estés echando carrilla Laurita, por favor ¿sí? gracias", a lo que la actriz le respondió que es una reina y "que tiene que aprender a hablar", así que otra vez la prima de Ángela Aguilar se relajó y no le dio demasiada importancia a su comentario, por lo que continuó con su crítica hacia el concursante.

Pero fue Bebeto quien se encargó de reavivar la disputa tras pedirles que ya no peleen y que mejor disfruten, pero Majo expresó: "No estamos peleando Bebeto, no estés diciendo cosas que no son" con una sonrisa en el rostro.

Laura Zapata se perfila como la ‘juez de hierro’ del reality show. Foto: Instagram.

Durante la emisión, la villana de novelas comentó a los demás jueces "tú te callas" en distintas ocasiones, entre ellas fue a La Chicuela cuando estaba por emitir sus comentarios hacia un concursante, lo que instó a Majo Aguilar a retomar la frase de Laura y más adelante, la cantante le respondió: "tú cállate Bebeto" lo que desató las risas entre los jueces.

En ciertos momentos pareció que la nieta de Flor Silvestre estaba enojada, pero después se relajaron los ánimos tras contar algunos chistes y hacer bromas de lo sucedido, ya que el jurado ha demostrado tener buena química entre ellos, pese a los comentarios fuera de lugar de Laura Zapata.

ebecerril@am.com.mx