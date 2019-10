Tú mataste a mi papá: José Joel le grita a Sara Sosa

México.- El deceso de José José ocurrió el pasado sábado 28 de septiembre y su hija Sara Sosa llamó a su medio hermano José Joel para informarle la lamentable noticia. Pero esto habría provocado que él estallara contra ella y la acusara de “matar a su papá”.

La nota fue dada a conocer por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de YouTube, donde se refirió a Sara Sosa como la “Pinch… escuincla” y “Sarita la cabr... cita”.

Parece ser que seguirán saliendo polémicos datos entorno a la muerte de José José, quien a casi una semana de haber fallecido apenas comenzó a ser velado en una funeraria de Miami, Florida.

El periodista reveló que José Joel culpó a su media hermana por la muerte del “Príncipe de la canción”, pues hay un rumor de que Sara se llevó al artista a Estados Unidos, donde lo tuvo descuidado.

Gustavo Adolfo aseguró en su canal virtual que el primogénito de José José “estalló” al recibir la noticia del fallecimiento y se lo habría recriminado a su media hermana.

El periodista señala que no le cree a José Joel y Marysol la reconciliación ante los medios de comunicación con su hermana Sara Sosa, más bien cree que es una tregua que hicieron con ella para poder llevarse los restos de su papá a México.

No les creo un ca..jo de todo esto, ellos tres salen abrazados, besándose… entiendo a José Joel y Marysol que en un gesto de querer ver a su papá, ya no se pudieron despedir porque la pin.. escuincla no se los permitió, por sus pistolas, no quiso, escondió a José José de su familia, de sus hermanos, de sus hijos, de sus fans.. de todo el mundo”, recrimina el periodista.