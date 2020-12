“Tú no opines”, tensión: ¿Pati Chapoy ya no quiere a Pedro Sola en 'Ventaneando'?

Ciudad de México.- A pesar de llevar varios años trabajando juntos, la titular de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy ha demostrado poca paciencia hacía el conductor Pedro Sola.

Durante la emisión del programa de espectáculos, el conductor recibió tremendo regaño por parte de Chapoy al dar un comentario sobre la actriz Fernanda Castillo quien compartió fotos de su embarazo, sin embargo, él la comparó con Aracely Arámbula.

No, no, no. Aracely Arámbula se quedó pobre", comentó Pedro.