Tumba de Pedro Infante está abandonada, hoy se cumplen 64 años de su muerte

CDMX.- Pedro Infante, donde sea que se encuentre, sabe que su familia, sus amigos y sus fans, quieren visitar su tumba en en el Panteón Jardín de Ciudad de México para rendirle homenaje a 64 años de su muerte, que sucedió el 15 de abril de 1957.

Debido a la pandemia de COVID-19, que mantiene algunos lugares cerrados para evitar concurrencias y contagios, el cementerio permanece cerrado desde el 2020, por lo que las flores, veladoras, fotografías y demás objetos en referencia a su memoria, no adornan el lugar donde descansa el Ídolo de México.

Incluso hay fans de hueso colorado de Pedro Infante que le piden a su hija, Lupita Infante que por favor les dejen abrir el panteón, para sentirse cerca del también llamado El Inmortal.

Lupita Infante concedió una entrevista a distancia al programa “Venga la Alegría”, en el que contó que una señora a quien llama cariñosamente “abuela Maritoña”, le suplica su visita al Panteón Jardín de Ciudad de México.

No sabes cuanta gente me llama, hay una señora que se va a la tumba desde hace veitntitantos años, que le digo la abuela Maritoña y me habla ‘por favor mi Lupita que me abran, solo llevo una corona y me regreso’, pero pues no podemos abrirle a nadie y estamos de acuerdo con el panteón porque si no se armaría una cosa que no debemos. Nosotros cuidandonos, yo por cuidada ya hasta abandonada estoy, mi mamá también, mis hermanas, ahí vamos”, compartió Lupita Infante.