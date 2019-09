Tunden a Shakira en redes por ir en 'chanclas' a evento en Nueva York

Estados Unidos.- Elegante, la cantante Shakira acudió a un evento en Nueva York acompañada de su pareja, Gerard Piqué, pero hubo algo que desentonó, sus zapatos, señalaron sus fans.

Todo estuvo bien, su peinado y un vestuario negro de dos piezas que remarcó su delineada silueta, incluso el peinado y maquillaje, en el que Shakira se tardó dos horas, como ella misma lo dijo en stories en su perfil de Instagram.

El detalle comenzó cuando mostró sus zapatos, unas sandalias negras de tiras que no iban a juego con el resto de su look y lo notaron sus 58.6 millones de seguidores en Instagram, quienes enseguida se lo hicieron saber. Gerard Piqué aunque no usó corbata, sí iba de traje.

Incluso hubo quienes le preguntaron si no podía pagar un asesor de moda, pues le fallaron los zapatos.

Tanto dinero y ¿no puedes conseguir un asesor de moda?”, le preguntó una fan.

Ambos acudieron a la presentación de la Finales de Madrid en su nueva apuesta por Davis CUP Rakuten, en la terraza del edificio Sony, en Nueva York.

Todo iba bien, hasta los zapatos, ya decia yo que bien vestida esta, algo tenia que fallar”, “Las sandalias no”, “Shaqui que esas sandalitas no te lucen”, le escribieron internautas.

La colombiana compartió varias fotografías del momento en su perfil de Instagram, donde se le ve feliz y enamorada al lado del padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, quien también acudió de negro.

La imagen en la que 'Shak' luce en sandalias llegó a los 375 mil 695 Me Gusta en minutos, aunque con señalamientos de que no iban con el atuendo.

El jugador catalán, Piqué, escribió en la misma red social: “Feliz de anunciar en Nueva York nuestra alianza con Sony Music Latin Iberia”.