‘Arriba la tarde’ refleja realidades sin estereotipos

Ciudad de México.- ¿Cómo emprender en medio de la pandemia?, ¿cómo acomodar mis finanzas? y sobre todo, cómo dejar a un lado los estereotipos es parte de “Arriba la tarde” la nueva propuesta del Canal A+.

En entrevista con AM, Curvy Zelma, habló sobre la oportunidad que tiene con este proyecto, de llegar a la población con temas reales, abordados desde otro punto de vista.

¡Este proyecto me encanta!, me llena el corazón porque hablamos de temas reales, abordados desde nosotros mismos...el otro día hicimos una pasarela ‘Curvy’ que me encantó porque era lucir nuestros cuerpos tal como son, hacer lo que nos gusta, sin seguir el estereotipo”.

“Estamos pasando por tiempos muy difíciles, para mí es una bendición tener trabajo; es un honor y estoy más que contenta y orgullosa de nuestro proyecto junto con Alex Sirvent, que la gente lo ha recibido bien”, reiteró.

Alex y Curvy presentan lo mejor. FOTO: TVAZTECA

ROMPER EL MOLDE

Para la conductora, el reto siempre será romper el molde y evitar las comparaciones.

Estar rompiendo el estereotipo, el molde y es algo que a mí me encanta, y el reto es que ya no aparezco en un programa, sino que lo conduzco, y tengo el peso de que tengo que hacerlo muy bien. Creo que tengo mi idea propia, no busco copiarle el estilo a nadie, aunque me inspiro de personas como Sergio Sepúlveda, Laura Gi, Carmen Muñoz, que saben hacerlo bien, y me inspiro de personas como ellos para meterle mi chispa”, platicó.

Curvy resaltó el contenido de su programa, que se basa en la profundidad de temas que buscan las personas.

“La audiencia no quiere que le des el avión, que les interesan temas importantes, y es donde nos estamos enfocando, eso me parece muy padre, porque tenemos una audiencia que podemos aprovechar, hablamos para abuelitos, y distintas personas que no están conectadas a la tecnología. Queremos que se sientan incluidos, que en lugar de irnos por chismes, mostrar la parte emotiva de todos, de superhéroes de la calle, de gente común”, reiteró.

La conductora afirmó que se siente feliz. FOTO: TVAZTECA

Curvy añadió que se muestran ejemplos de superación, sobre todo para motivar a las personas.

“Que salgamos juntos y veamos que la gente tiene muchas opciones para superarse”, finalizó.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 3 de la tarde por el Canal A+.