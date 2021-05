‘Catástrofe: el poder de la naturaleza’ es lección y llamado para luchar contra el abuso del hombre

CDMX.- “Catástrofes: el poder de la naturaleza”, es el nuevo programa conducido por el periodista Juan Barragán que no sólo sirve para recordar aquellos hechos que marcaron la vida por al naturaleza, sino por la mano del hombre.

“Catástrofes” contará en 12 capítulos todos los viernes, con los eventos más trágicos en la historia de la humanidad, desde terremotos o erupciones, pasando por atentados o guerras.

Es un contenido totalmente distinto a lo que hacía, es hacia la información dura, a lo que me he dedicado por muchos años, soy reportero y ejerzo a través de la conducción de noticias. Es un proyecto que viene del productor Miguel Aquino, que me invitó a sumarme a las filas de AMÁS, es todo un equipo que trabaja en el área de noticias, que le hacen la producción de Javier Alatorre en radio”.