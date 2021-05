Tv Azteca: ¡No dejará el sueño! Emily Laurent Aguilar tras participación en ‘La Voz Kids’

Purísima del Rincón.- Con un talento innato y un gusto apasionado por la música, Emily Laurent Aguilar, logró representar a Purísima del Rincón a nivel nacional, siendo una de las participantes de la última temporada de “La Voz Kids”.

Te puede interesar: Emily es una de las representantes de Guanajuato en "La Voz Kids" puso a bailar a los coaches.

Erika Aguilar, madre de Emily, señaló que su gusto por la música estuvo presente desde su nacimiento, creciendo bajo un ambiente musical, ya que proviene de una familia apasionada por dicho arte, desde sus abuelos, tíos e incluso sus hermanos.

En búsqueda de explorar su faceta como cantante, recurrieron a clases de canto en Casa de Cultura de Purísima del Rincón, donde desde muy pequeña fortaleció su talento, llegando a participar en audiciones para el programa “Pequeños Gigantes”, a la corta edad de 4 años.

Tras otros 3 años de seguir luchando por sus sueños, Emily Lauret, volvió a participar en audiciones para otro programa televisivo, tratándose en esta ocasión de “La Voz Kids”, donde gracias a su carisma y su voz, logró captar la atención de los “coaches” del programa, quedándose así en el equipo de Camilo.

Señaló que el proceso que rodeó su participación no fue nada fácil, ya que miles de niños intentan ganarse un lugar en el programa, por lo que, llegar a formar parte de uno de los equipos, fue un sueño hecho realidad para ella.

Cuando todavía no volteaban pensaba en que, si me iba a quedar o no me iba a quedar, me sentía nervosa pero no me quise desconcentrar, ya cuando volteó Camilo, dije, si voltea Camilo pues ya estoy dentro de la voz kids”, señaló Emily.