Un hilo en Twitter destapa relación entre Belinda y Maluma

Ciudad de México.- Tras la separación de Belinda y Christian Nodal, usuarios de redes sociales no pudieron evitar sacar a la luz a los ex novios de la cantante, quienes tuvieron la misma suerte, inclusive hubo uno que también se tatuó a su ex prometida.

Giovanni Dos Santos, luego Chris Angel y Lupillo Rivera, para más tarde Christian Nodal son los famosos que se le conocen a la cantante. Quienes han sido sus amores muy mencionados, pero existe otro famoso que pasó desapercibido y del que muy pocos conocen la relación que sostuvieron; la relación entre Maluma y Belinda en el 2014.

El encargado de deshilvanar el enredo amoroso, fue el joven periodista Hugo Maldonado, quien tras publicar una pregunta en sus redes sociales levantó la controversia.

El periodista Hugo Maldonado levantó polémica entre usuarios y fanáticos de los cantantes. Foto: Twitter.

El periodista que colabora para la revista de espectáculos TvyNovelas, compartió un hilo en Twitter que podría servir para confirmar que sí hubo una relación entre el cantante colombiano y la mexicana.

Este alboroto en las redes sociales detonó después de que Maldonado compartió la pregunta que abriría el hilo:

“¿Sabías que Belinda y Maluma tuvieron que ver a finales del 2014 y luego de que está , negara, él le dedicó una canción “Borró Cassette”?, puedo hacer un hilo que lo probara”, mencionó.

Tras el inédito destape, los cibernautas comenzaron a pedir que se hable con las pruebas que sustenten sus dichos.

La historia de amor de Maluma y Belinda fue destapada por la revista TVyNovelas Colombia (noviembre 2014) cuando dieron a conocer unas fotografías de los cantantes cenando en un restaurante en Bogotá”, reveló.

El periodista explicó que “el mismo medio reportó que primero estaban en mesas separadas, pero después comieron juntos y posteriormente se marcharon juntos”, esa sería la primera vez que captan juntos a los famosos cantantes.

Maldonado se encargó de reunir todas las pruebas para confirmar que salieron en 2014. Foto: Twitter.

A finales de noviembre de 2014 Belinda fue invitada a cantar en la final del concurso. El cual fue ganado por Maluma, quien se deshizo en halagos para ella”, siguió revelando.

En aquella ocasión, El intérprete de “Hawái” negó rotundamente que tuviera algo que ver con la también modelo y empresaria, pero sí admitió que le gustaba:

Ojalá fuera mi novia. Ella vino a Colombia por La Voz Kids”, reveló.

ebecerril@am.com.mx