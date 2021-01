“Una mujer jamás va a ser igual a un transgénero”, asegura Miss Universo Lupita Jones

Ciudad de México.- La productora de Mexicana Universal, Lupita Jones, fue criticada después de que asegurara que no desea que las transgénero vuelvan a competir en el concurso de belleza.

Mediante una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, con Gustavo Adolfo Infante, la modelo aseguró que las personas transgénero pueden participar en otros certámenes pero no en Miss Universo.

En redes sociales Jones fue fuertemente criticada tras sus comentarios, incluso Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España, le mandó un mensaje vía Instagram.

Todavía peor es que si tu das esa opinión nunca será válida en la vida porque tu opinión es transfóbica y no es que yo esté intentando imponer mi opinión a la gente, no. Simplemente quiero que me respeten, porque eso es una falta de respeto cómo se dirigió a toda la comunidad trans, y bueno, en concreto a mi porque la única referencia era hacia mí, porque que yo sepa soy la única mujer trans que ha estado en Miss Universo, entonces si no evolucionas con el mundo te extingues", indicó Ponce.