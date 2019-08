Urge un riñón para Julio Preciado, tiene dos años para conseguirlo

Sinaloa.- En cantante de banda, Julio Preciado declaró que, de manera urgente, necesita un trasplante de riñón, pues el único que tiene le funcionará año y medio o dos años.

Todos sabemos que la salud del cantante de banda se ha visto afectada desde hace algunos años y lo último que se supo es que el originario de Mazatlán, Sinaloa, necesita con urgencia un riñón.

Así lo dio a conocer el mismo cantante antes de subir al escenario a ofrecer un concierto en la Feria de Fresnillo, en Zacatecas. Incluso durante su presentación tuvo que sentarse por momentos, a causa de la enfermedad.

Informado sobre el tema, el cantante de banda de 52 años de edad, explicó la urgencia de encontrar un donador, de preferencia un familiar .

Los doctores me recomendaron que tengo riñón todavía para año y medio, dos años que me está funcionando con la hemodiálisis y me están recomendando que la donación me la haga uno de mis hermanos o un familiar cercano”, dijo Julio Preciado.