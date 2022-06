Usuarios reviven los últimos mensajes entre Gerard Piqué y Shakira

España.- Lo que durante las últimas semanas corrió como un rumor acerca de la separación de Gerard Piqué y Shakira, este fin de semana se confirmó, y fue la misma cantante quien lo dio a conocer a través de su agencia de comunicación con un comunicado que corrió como reguero de pólvora por medios nacionales e internacionales.

En medio de todo el escándalo que desató el anuncio de la pareja y con las continuas especulaciones que continúan acerca de las razones que los orillaron a separarse luego de 12 años juntos y dos hijos en común, internautas retomaron los los últimos mensajes que la ahora expareja se dedicó en redes sociales.

Gerard Piqué fue muy escueto con las palabras pero muy emotivo con la imagen. Foto: Instagram.

Recordemos que apenas el pasado febrero la colombiana festejó en público su amor por el catalán, quien por su parte le envió en julio del año pasado su última dedicatoria al compartir una fotografía en la que aparecen juntos la cual acompañó con la frase "Holiday vibes".

También parecía que a principios de marzo la intérprete de “Waka waka” estaba más que enamorada y compartía emotivos mensajes en sus redes sociales, como una extensa dedicatoria para el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, por quien se mostró orgullosa.

Si bien hasta ahora ninguna de las dos partes ha salido a dar detalles de las razones de su separación, la ola de rumores apunta a una presunta infidelidad por parte del futbolista, quien presuntamente habría tenido un amorío con una mujer de 20 años.

Shakira explicó cómo veía y por qué amaba al padre de sus hijos. Foto: Instagram.

En cuanto a toda la fanaticada de la cantante, están compartiendo en redes la hipótesis de que la letra de la más reciente canción de Shakira “Te felicito” estaría dedicada a su ahora expareja.

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes", dice la primera estrofa.

