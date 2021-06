VIDEO Al estilo ‘Ludovico P. Luche’ Eugenio Derbez celebra triunfo del Cruz Azul

La tensión previa a la Final fue rebajada en el Cruz Azul gracias a un divertido video de Eugenio Derbez, el cual pudieron ver los jugadores horas antes del duelo ante Santos en el Estadio Azteca.

El comediante Eugenio Derbez es uno de los aficionados de mayor fama del Cruz Azul, por lo que creó un sketch de poco más de dos minutos en el que repasó las amarguras que vivió en otros años por culpa de su equipo, y les advirtió las consecuencias que podría acarrear un nuevo fracaso.

"Ni cuando nacieron mis hijos me ilusioné tanto, llevo 23 años haciándolo y ya no me da el corazón. No me morí del COVID, pero si pierden sí me les voy, me muero. Estoy mal de mis nervios, mi salud mental está en sus manos, más bien en sus pies", agregó.