VIDEO Alfredo Adame dejará atrás la polémica porque quiere ser político, ¿le crees?

Ciudad de México.- Año nuevo, vida nueva. El actor Alfredo Adame asegura que piensa dejar en el pasado los polémicos pleitos con otras personalidades del medio del espectáculo para enforcarse en su carrera política: quiere ser diputado en la Ciudad de México.

En entrevista para el programa 'De primera mano', Alfredo Adame hizo un repaso de los conflictos en los que se ha visto envuelto en los últimos años y afirma que ya le está dando vuelta a la página.

Ya no le contesto a todas esas personas, a este cuate el 'Cazafantasmas' que sigue fastidiando y va a ser mi peor pesadilla, a mí no me hace nada, esta mujer Susan Quintana ya desapareció, Diana Golden, Mary Paz Banquells, Rocío Banquells, Laura Zapata, Laura Bozzo y todos ya desaparecieron de mi vida", aseguró el actor.

Enfocará todo su tiempo en su carrera política

Alfredo Adame afirmó que los dimes y diretes lo "entretenían" pero que ya no valen la pena, pues este año enfocará todo su tiempo en su carrera política.

Al principio sí me divirtió, sí me entretenía, sí me reía, pero ahorita ya se me hace... como voy a la política, voy a de alguna manera tener mucho trabajo, pues entonces ya no vale la pena perder el tiempo en esas cosas", detalló.

Asegura que escándalos no afectaron su imagen

El actor mexicano también aseguró que las conflictos con otras celebridades no afectaron su imagen, sino todo lo contrario, que el público lo sigue apoyando.

...con todos esos pleitos, mi imagen no se trastocó, no se afectó, no absolutamente nada, me lo dicen las personas en las redes, todo el mundo sigue conmigo y me siguen apoyando", dijo en el programa 'De Primera Mano'.

AGM.