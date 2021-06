(VIDEO) Arcoiris Band se prepara para rockear con ‘Rock en tu Idioma Eléctrico’

León, Guanajuato.- Arcoiris Band será una de las bandas teloneras del show del 4 de julio liderado por “Rock en tu Idioma” en la Feria de Verano.

Alejandro Rangel, quien es líder de la agrupación, habló sobre su presentación de 50 minutos, en la que recordarán esos tiempos de bonanza setenteros.

La banda que nació en 1978 se catapultó como una de las bandas de la ciudad, entre acetatos del blues y jazz. Le abrimos a bandas como Mara, Three Souls in My mind, hemos sido referente y ahora nos lanzamos como banda familiar”.