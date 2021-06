CDMX.- Belinda y Christian Nodal comparten parte de su historia de amor con ‘Si Nos Dejan’ tema que sella el compromiso de matrimonio de la pareja conocida como ‘Nodeli’.

El tema de José Alfredo Jiménez, es un bolero que ha sido interpretado por artistas como Mijares y Lucero, y es una promesa de construir un amor lejos de todos, que dure con los años y se mantenga perenne a pesar de todo.

Además, fue una de las canciones más exitosas del repertorio de Luis Miguel.

Te puede interesar: Belinda y Christian Nodal se comprometen

En su canal oficial, Christian Nodal subió esta canción, que será parte de otras muchas que realizarán, como aquella carta de amor con la que Nodal se le declaró a Belinda, cuando ambos eran coaches de La Voz y que dice así:

Me gustaba demasiado, y no encontraba las palabras, el amor, y no encontraba nada...así que le hice esta canción: ‘óyeme bien porque yo no soy de esas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas y aún con todo eso, quisiera ser honesto contigo se me rompe el escudo que llevo dentro”, cantó Nodal.