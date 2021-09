CDMX.- A partir de hoy está disponible en Netflix el documental de Britney Spears que explora el lado más personal de la cantante, sus idas y subidas entre el medio del espectáculo y su vida personal.

Tras el estreno de “Framing Britney Spears” producido por The New York Times, llega “Britney vs. Spears” un recorrido por la vida de la norteamericana, que analiza su éxito y el comienzo de su crisis personal. Además de la polémica tutela en la que llevó atrapada 13 años.

En el documental, la periodista, Jenny Eliscu y la cineasta Erin Lee Carr investigan la lucha por la libertad de Britney Spears a través de entrevistas exclusivas e informes confidenciales. Desde debut en televisión en The Mickey Mouse Club (1992) y la firma de su primer contrato discográfico con solo 16 años, la carrera de la 'princesa del pop' siempre fue en ascenso. Britney vivió un boom de fama aplastante, pero en 2004 la estrella mundial empezó a tener problemas.

Britney y su documental en The New York Times. FOTO: ESPECIALES

Britney vs. Spears recorre periodos álgidos de su vida

Las realizadoras y algunos testigos repasan el matrimonio y posterior divorcio de Kevin Federline; la pérdida de la custodia de sus hijos, las consideradas malas influencias que frecuentaba, el consumo de somníferos y el acoso de los paparazzi.

La preocupación por el estado de salud de Britney se acentuó cuando fue internada en dos ocasiones en un centro psiquiátrico.

Britney Spears y su historia con el psiquiatra

En 2019, Spears volvió a ser internada en un centro psiquiátrico, aparentemente contra su voluntad, y algunos fanes se revelaron públicamente. Así nació la corriente mundial del #FreeBritney, en que anónimos y rostros conocidos han apoyado a la cantante en su lucha contra esta tutela abusiva.

Documental de Britney. FOTO: NETFLIX





