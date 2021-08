VIDEO Cameron Diaz reaparece en televisión, pero no regresa a Hollywood

Sin duda hablar de Cameron Diaz es un referente del cine de comedia y de ver a una de las mujeres más guapas en la época de los 90’s e inicio del 2000, pero ella misma hace unos años decidió abandonar la vida en Hollywood, pero por fin reapareció.

Cameron Diaz sorprendió a todos al reaparecer ante una cámara de televisión en el programa del actor y comediante Kevin Hart, donde habló de lo feliz que se ha sentido lejos de los reflectores y de cómo le cambio la vida.

La actriz de películas como ‘Loco por Mary’, sin duda fue una de las actrices más solicitadas en varias cintas, por lo que ella afirma que no tenía vida para ella misma y le cansó estar dependiendo de agendas y entrevistas.

Cuando haces algo a un nivel tan alto por mucho tiempo, como que tienes que pasarle a otra gente (otras partes de tu vida). Había tantas otras partes de mi vida con las que no estaba conectando y que no estaba atendiendo", comentó Cameron Diaz en el programa llamado Hart to Heart.