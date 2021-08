Después de varios meses de ausencia, el cantor y cantante Carlos Ponce, regreso a las redes sociales y dio a conocer una reveladora noticia al afirmar que tuvo un romance con María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’.

Sin temor a que se tome a mal, el puertorriqueño, Carlos Ponce aseguró con fotos en sus redes sociales que tuvo un pasado con la actriz de El Chavo del 8 dando a conocer que había testigo de esa relación.

De acuerdo a People.com.mx, el cantante mostró hasta fotos que María Antonieta de las Nieves le había enviado en traje de baño, aunque ahora se le hace raro que ella lo niegue todo a los medios de comunicación.

¡¡Aclarando rumores!! Tengo a el chavo este Mauricio Ochmann de testigo", escribió el intérprete de Armando en la telenovela La suerte de Loli. "La verdad no entiendo ni porqué lo está negando ahora, porque sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con La Chilindrina", comentó a través de un video Carlos Ponce en las redes sociales.

Carlos Ponce confirma que sí hubo algo con la ‘La Chilindrina’

En el video el actor también aprovecha y asegura que él lo vivió aunque ahora la actriz lo niegue todo.

"Si hasta hace muy poco me enviaba unas fotos en traje de baño, en sus vacaciones. Sentía que me extrañaba. No es una obsesión inmadura de niño, es una realidad y no me importa lo que piense la gente, yo lo viví", afirmó el cantante Carlos Ponce.

Hasta el momento María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ no ha dicho nada al respecto sobre lo que Carlos Ponce ha revelado.

