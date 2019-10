VIDEO Conductor deja Venga la Alegría por problemas de salud

CDMX.- El conductor Fernando del Solar salió nuevamente de "Venga la alegría" por problemas con su salud, sin embargo, descartó que se trate de una recaída en el cáncer que padeció hace tiempo.

Al término del programa de este viernes, el conductor explicó que debido a que desde hace tiempo notó que estaba perdiendo peso, se sometió a análisis con temor a que el cáncer apareciera nuevamente, pero afortunadamente solo se trata de un problema en el hígado y del cual puede recuperarse.

Explicó que su doctor le dijo que debe pausar el trabajo para someterse a una dieta rigurosa, subir de peso y recuperarse.

Estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban ... gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, no hay recaída; tengo un problemita que mi hígado no está absorbiendo los nutrientes entonces estoy bajando de peso", expresó.