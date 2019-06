VIDEO Estalla el escándalo, Bisogno confirma traición de Raquel Bigorra y divorcio

CDMX.- Daniel Bisogno lo confirma, Raquel Bigorra, su comadre, fue la traicionera y vendió el escándalo alrededor de su divorcio con su ahora exesposa Cristina.

En el programa de Ventaneando, Pati Chapoy también confirmó que Raquel Bigorra vendió las "exclusivas" a unas revistas.

Daniel Bisogno confirmó que Raquel Bigorra y su esposo Alejandro usaron a su entonces esposa Cristina para que levantara una denuncia civil y una denuncia penal.

Sin embargo, el conductor de Ventaneando descubrió la traición de quien era su amiga y comadre, Raquel Bigorra, y su compadre, Alejandro.

Bisogno dijo que un día anterior de que Cristina se fue de la casa, Raquel Bigorra y su esposo Alejandro fueron a su casa para convencerlo de que ya no había reconciliación, pero que le recomendaban un abogado.

Me vale gorro en la vida que me tachen de maldito, de pu... de lo que quieran, pero de tonto no, eso sí no", dijo Bisogno.