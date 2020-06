VIDEO Hacen trending a Andrea Legarreta; acusan a prima de causar destrozos en CDMX

CDMX.- En redes sociales se hizo trending topic el nombre de Andrea Legarreta debido a que falsamente acusaban a una mujer de ser su prima y ser parte del grupo de anarquistas que causaron destrozos y robaron en el Centro Histórico de la CDMX.

Sin dar pruebas fidedignas, varios tuiteros e incluso algunos portales dieron por bueno que una mujer, a la que le encontraron parecido a Andrea Legarreta y presuntamente con el mismo apellido, era prima de la conductora de Televisa.

Que nivel de educación recibió de su padres la primita de Andrea legarreta...pueden fincar responsabilidades a vándala #DestruyoComoLegarreta pic.twitter.com/hxyj03EllX — Laura Chávez (@laurenzzia) June 10, 2020

Sin embargo, aunque durante el día estuvo el trending, fue hasta la noche que la conductora del programa Hoy salió a desmentir dicha información. En un video, Legarreta explicó el controversial hashtag #DestruyoComoLegarreta

No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo", señaló.

Para después negar tajantemente que fuera su familiar.

No es familiar mío, llevar el mismo apellido (si es que lo lleva) no nos hace familia", dijo tajantemente en sus redes sociales.

La conductora de Televisa indicó que no apoya la violencia de ningún tipo, aceptó que comete errores y que jamás apoyaría algo así.

Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ella. Pero mi familia lo que me ha enseñado es a respetar y a pesar de la maldad de otros", expresó.

El mensaje de Legarreta

Verificado

Otra vez queriendo mancharme de alguna manera...

No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo!! Porque NO ES FAMILIAR MÍO!! Llevar el mismo apellido ( si es que lo lleva) NO nos hace familia.

NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO!! Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR! Trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas... Y CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ELLA! Pero mi familia lo que me ha enseñado es a RESPETAR y a pesar de la maldad de otros NUNCA dejar de ser una buena persona...

En fin... GRACIAS por leerme y por su apoyo #UnaVezMás #DiosMeLosBendiga y sigamos tratando de hacer el bien en un mundo dónde la humanidad está cada vez más deshumanizada... ����❤️����

A Galilea le hacen montaje

También en el mismo día, otra conductora de Hoy, Galilea Montijo, tuvo que salir a desmentir una serie de fotos de desnudos en la que hicieron montaje de su rostro.

No me avergonzaría aceptar fotografías mías de desnudo en caso de que las hubiera", señaló.

Galilea Montijo afirmó que siempre ha trabajado honradamente y le cuesta aceptar que haya gente vil.



HLL