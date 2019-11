VIDEO José José pagó para que esposo de Sarita no fuera deportado

México.- Tal parece que la polémica entre los hijos del fallecido José José no acaba, pues ahora José Joel reveló que el año pasado su padre tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero para que Jimmy, el esposo de Sarita, no fuera deportado.

En entrevista con el programa de YouTube Chisme No Like, el hijo mayor del Príncipe de la Canción dijo que sí cree que su hermana Sarita estuviera detrás del dinero de su padre, pues ella no tenía preparación profesional.

Reveló además que su hermana menor había tenido educación en casa, pero quien la instruía era su madre, Sara, quien tampoco tenía estudios, por lo que no era de sorprender que no tuviera una formación profesional.

No querían a Jimmy

Los conductores del programa preguntaron al hijo de José Joel si él creía que hubiera alguien que estuviera detrás de Sarita y si pensaba que entre esas personas estuviera su esposo Jimmy.

También le cuestionaron si sabía sobre el rumor de que supuestamente su hermana había engañado a su esposo con su cuñado, a lo que él respondió que no le constaba.

No obstante, el cantante señaló que hasta donde él sabía las hermanas de Sarita, no querían al ahora esposo, pues él era hijo de la servidumbre de su papá y era considerado “de otro nivel”.

Yo le conocí a ese novio Jimmy que dio mucha lata en el sentido de que nadie estaba de acuerdo con que Sarita estuviera con Jimmy. Se le metió, se enamoraron.

No es por juzgar a nadie pero hasta donde yo me acuerdo Jimmy era el hijo de la persona que ayudaba con la jardinería o con la piscina”, dijo.

Reveló que el esposo de Sara Salazar era indocumentado y no dudó en que se casara con su hermana sólo para obtener la ciudadanía americana.

Era gente ‘de otro nivel’, entonces cuando Sarita dijo ‘miren mi novio’, y de dónde salió el novio pues Celine y Monique (hermanas de Sara) y la mamá y la abuela y los hermanos y el papá dijimos ‘Ay, qué cosa’”, expresó.

José José pagó para que no fuera indocumentado

Al ser cuestionado sobre si Jimmy residía ilegalmente en Estados Unidos, José Joel dijo que no, pero que se enteró de que el año pasado fue detenido por la Policía por posesión de droga y estuvo a punto de ser deportado, hasta que José José pagó una fuerte suma de dinero.

Se que sí era indocumentado y en su momento se pudo haber metido con mi hermana para sacar sus papeles y en su momento no los podía sacar porque él tenía una situación de posesión de droga.

Se que el año pasado hubo un movimiento interesante de dinero para poder soportar que no lo deportaran, o sea que mi papá tuvo que dar otro billete”, reveló.

Dijo que esta información le constaba porque había investigaciones y documentos que respaldan el hecho.

Asimismo, dijo que no tiene nada personal en contra de Jimmy, pues durante la polémica sobre dónde estaba el cuerpo de su padre, él fue el único que le pidió perdón por cómo se habían dado las cosas.