(VIDEO) Karol G sufre aparatoso accidente en concierto en Miami y llora con sus fans

AM.- Karol G sufrió un accidente mientras realizaba un concierto en Miami, lo que causó la preocupación de sus admiradores.

En el show realizado en el FTX Arena en Miami en Estados Unidos, la cantante colombiana interpretaba “Ahora me llama”, cuando dio un paso en falso por las escaleras y rodó; al caer, quedó en silencio y una de las bailarinas acudió a apoyarla tras el impacto.

Como toda una ‘Bichota’, Karol G se levantó, continuó con el show y sus admiradores aplaudieron su valor y por continuar con el espectáculo como toda una diva.

Los admiradores reprocharon en redes sociales, que la artista realizó PlayBack, pues después de la caída se escuchaba su voz en perfecto estado.

Karol G habló con el público, tras el accidente, lo que la conmovió hasta las lágrimas.

Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partieron las rodillas; me duele todo, pero nada, ustedes creen que después de haber llenado, pero esa canción es la favorita de todos”, dijo entre lágrimas.