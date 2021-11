VIDEO: “La muerte de Octavio Ocaña fue planeada”, sostiene la médium Zulema

Ciudad de México.- En días recientes el programa Sale el Sol tuvo como invitada a la médium Zulema a quien se le cuestionó por la muerte de Octavio Ocaña y lanzó tremendas revelaciones que alborotaron a los seguidores del actor.

Según la meduim de las estrellas, es necesario que un familiar esté presente para poder ahondar más en el caso de quien encarnara a “Benito Rivers” en la serie de Vecinos.

Durante la transmisión del pasado 1 de noviembre, por ser Día de Muertos, la médium Zulema se presentó en el foro del matutino de Imagen Televisión para explicar qué es lo que pasa cuando las personas mueren y hacia dónde van, y por supuesto, cómo se les puede contactar.

La médium Zulema detalló que cuando la gente muere, no trasciende inmediatamente, sino que tardan un poco en llegar “al otro lado”, especialmente quienes fallecen de manera trágica, como Octavio Ocaña.

Además reveló que no hay un tiempo específico, pueden ser horas, días o meses, en que la gente trascienda a un mejor lugar. Y lanzó tremenda revelación al asegurar que si su familia quisiera contactar con Octavio, les recomienda esperar seis meses para realizar alguna sesión espiritual.

La médium Zulema también aseguró que cuando las personas mueren, un familiar que también ya murió desciende para ayudarlo a cruzar el camino y salir de este mundo, como le habría pasado al actor.

Lo que sí te puedo decir, y no me gusta tomar casos sensacionalistas, tampoco, no soy amarillista y la muerte es reciente; pero lo único que puedo decir es que, basado en lo poco que he estado aquí, en que me mencionaban y que no permití que me dijeran nada, es que esta muerte fue planificada”, reveló.