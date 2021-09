León, Guanajuato.- DJ Snake pisó León hace 7 años como parte del Festival World of Wonders, que se realizó en el Parque Metropolitano, justo cuando su carrera despegaba.

En un escenario majestuoso que albergó el 27 y 28 de septiembre a artistas como Dvvbs, Carnage, Borgeous, Dash Berlin, Yellow Claw, Headhunterz, Don Diablo, entre otros.

El Festival World of Wonders. FOTO: ESPECIAL

DJ Snake se llevó la noche del 28 de septiembre, pues junto con Don Diablo, crearon una mancuerna que ‘lanzó fuego’.

El mismo año que vino a la ciudad, colaboró con Diplo, y el 10 de febrero de 2014, fue etiquetado como el mejor artista por conocer. Ese mismo año anunciaron una gira con Skrillex.

DJ Snake confirmado en ese festival. FOTO: ESPECIAL

A finales del 2013, publicó "Turn Down for What" que entró en el top 10 de los Billboard Dance/Electronic durante la última semana de diciembre.

En enero de 2014, el sencillo entró en el top 5 de Dance/Electronic y debutó número 38 en la lista de Billboard.

DJ Snake comenzaba a despegar. FOTO: ESPECIAL

La canción fue certificado oro en febrero de 2014 y platino en marzo de ese mismo año. La canción alcanzó el top 10 de la lista Hot 100 en abril de 2014.

El vídeo musical para el sencillo fue lanzado en marzo de 2014.33 "Turn Down for What" fue nominado por MTV Video Music Award a la Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Efectos Visuales, y el MTV Clubland Awards.

