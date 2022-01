México.- Detrás del nombre de Santa Fe Klan, se encuentra el de una guapa mujer, la influencer Maya Nazor, con quien mantiene un romance desde mediados de 2021 y con quien luce muy enamorado en las fotografías que publica en su Instagram.

Maya Nazor y Santa Fe Klan estuvieron recibieron el 2022 en Cancún, Quintana Roo./ Foto: Instagram

Maya Nazor, originaria de Cuernavaca, Morelos, compartió en su canal de YouTube, un video en el que revela por qué se enamoró de Santa Fe Klan en tan sólo 5 minutos de conocerlo y hablar con él.

La influencer de 22 años dio a conocer en su cuenta de Instagram que va a retomar su canal de YouTube y en su primer video de este 2022, respondió a varias de las preguntas que sus seguidores le hicieron, entre ellas, una que involucra a Angel Jair Quezada, nombre de pila del rapero originario de Guanajuato.

Santa Fe Klan y Maya Nazor presumen su romance en Instagram./ Foto: Instagram

Maya Nazor recuerda cita con Santa Fe Klan

El usuario de Instagram x_grabriel_x_yt, le preguntó a Maya Nazor: ¿Qué te llamó la atención de Ángel? y Maya Nazor no dudó ni pensó mucho en responder a esta pregunta de la que todos sus fans se morían por saber la respuesta.

“Fueron muchas cosas las que me llamaron la atención de él antes de yo conocerlo en persona, me llamaba mucho la atención como su nobleza y las cosas que platicábamos, a veces platicábamos como algunos temas profundos, entonces yo decía ‘wow me interesa’, o sea está padre que piensa en otras cosas y tenía como muchos intereses que yo también tenía”, dijo Maya Nazor.

Maya Nazor es originaria de Cuernavaca, Morelos./ Foto: Captura de Instagram

La influencer prosiguió con su respuesta, destacando el gran corazón de Santa Fe Klan, que de acuerdo a Maya, “se nota a kilómetros” y por eso el rapero tiene miles de seguidores.

“Y después cuando lo conocí en persona ustedes no me van a dejar mentir el corazón de Ángel se nota a kilómetros, y yo sé que toda la gente que lo quiere se da cuenta de eso y por eso lo quieren por eso lo apoyan”, declaró.

Maya recordó la ocasión en la que se dio cuenta, en sólo 5 minutos de charla con Santa Fe Klan, lo que más le llamó la atención de él para enamorarse.

“Desde el momento que lo conocí dije ‘no puede ser’, llevaba 5 minutos hablando con él, estaba él al lado mío, íbamos en un carro y yo dije ‘qué bonito corazón tiene’. Me hice chiquita, saben, me hice así chiquitita y sentía que él y yo éramos dos niños así chiquititos y creo que eso fue lo primero que me llamó la atención de él”, recordó Maya.

¿Quién dio el primer paso?

En otras entrevistas, tanto Santa Fe Klan como Maya Nazor, han contando como empezaron a acercarse y fue a través de Instagram, donde ambos se seguían pero no se hablaban, hasta que el cantante le empezó a mandar mensajes.

“Nos conocimos por Instagram, pero hace mucho”, dijo Maya en una entrevista pasada con la locutora María Sama durante los Eliot Awards.

Luego de hablar por mensajes, el rapero y la influencer se conocieron en la Ciudad de México, hasta que el flechazo final, se dio cuando él le pidió ser su novia al pie del Teatro Juárez en su natal Guanajuato, como dan cuenta algunos videos de fans que aparacen en YouTube.

