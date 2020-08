VIDEO ‘Me quieren matar’: Pepillo Origel es amenazado de muerte

León, Guanajuato.- Pepillo Origel, uno de los conductores más entrañables de la televisión mexicana, fue amenazado de muerte tras criticar al hijo de Érika Buenfil.

Hace unas semanas se desató la polémica entre el presentador leonés y la actriz de Televisa, luego de que Pepillo criticara los videos de la estrella de Tik Tok.

Todo comenzó cuando en mayo el conductor de farándula dijo que los videos de la actriz eran “pura payasada”.

Yo ya no soy seguidor de ella, quiero mucho a Érika Buenfil, pero sus TikToks me tienen hasta aquí. Ya es mucha payasada y somos buenos cuates”, dijo Pepillo.

Días después, la artista respondió y dijo que lo importaban las palabras de su crítico y aunque muchos esperaban que el asunto terminara ahí, no fue así y las críticas y respuestas entre ambos famosos de Televisa continuaron.

Hace unos días, la intérprete “explotó” contra el leonés, pues éste supuestamente involucró al hijo de la actriz en la polémica.

En entrevista con “Fernanda Talks Home” Buenfil lamentó que Pepillo y Martha se refieran a su hijo como ‘El Zedillito’, haciendo referencia al padre biológico de Nicolás: Ernesto Zedillo Jr.

Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente. Tú puedes decirme qué ridícula, o qué bien del Tik Tok, pero mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto”, dijo Érika.

Tras esto, este sábado Pepillo Origel publicó un video en su cuenta de Instagram dedicado a la actriz y en el cual reveló que lo habían amenazado de muerte.

En presentador insistió en que él no fue quien llamó a su hijo “El Zedillito”, pero a pesar de eso ella lo había llamado “hocicón” y que no podía hablar directamente con ella pues lo tiene bloqueado.

Qué fácil es hablar y decir y llorar. En ese video, en esa entrevista, la señora Érika Buenfil me tacha de ‘hocicón’, de que he hablado de su hijo. No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí de frente le voy a decir”, apuntó.

Asimismo pidió a la intérprete que le demostrara con pruebas que él había criticado a su hijo, pues a consecuencia de las declaración de la artista él ha sido amenazado de muerte y agredido por los fans de la Tik Toker.

Si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras entonces acepto las ofensas que me has dicho.

Tus seguidores ya me quieren matar, quieren matar a mis perros”, denunció.