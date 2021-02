VIDEO Niurka quiere que Vicente Fernández le toque seno y ¿minimiza acoso a fan?

Ciudad de México.- Sin miedo al que dirán, Niurka Marcos manifestó que ella sí se dejaría tocar por Vicente Fernández como en los videos de acoso a fans que lo han puesto en el ojo del huracán en las últimas semanas. Además, dijo que, en su opinión, un simple regaño hubiera sido suficiente para la acción que realizó el cantante.

Sonriente y entre carcajadas, la modelo cubana aseguró, en entrevista con el programa Sal y Pimienta, de Univisión, que ella no tendría ningún problema en que 'El Charro de Huentitán' le hiciera tocamientos sobre su voluptuosa figura. Pero aclaró que se dejaría tocar siempre y cuando le cante alguno de sus éxitos musicales.

Yo dejaría que me toque la bubi, ay que intención más hermosa... Pero además viniendo de él con las canciones que canta, con lo bello que canta. No yo sí dejó que me la toque, pero que me cante dos o tres canciones", dijo en un video.