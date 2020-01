VIDEO ¡Qué mal padre! Luis Miguel ni siquiera felicitó a su hijo en su cumpleaños

CDMX.- Desde hace varios años Aracely Arámbula confesó que Luis Miguel es un padre ausente, sin embargo, en esta ocasión puede que el cantante se haya excedido, pues ni siquiera llamó a su hijo.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz respondió a los cuestionamientos sobre si Luis Miguel felicitó a su hijo Miguel, quien hace unos días cumplió 13 años.

No llamó el papá", confesó, y detalló que a pesar de ello, su hijo se la pasó muy bien, rodeado de mucho amor familiar.

Detalló que el amor de Luis Miguel no les hace falta a sus hijos, pues su hermano y su padre siempre están ahí para ellos.

A pesar de la situación distante con "El Sol", la actriz dijo que no se arrepiente de la relación que tuvo con él, pues gracias a eso nacieron sus hijos.

No hay que arrepentirse de nada. Cómo me voy a arrepentir, además mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, imagínate. Mis hijos nacieron de un gran amor".