VIDEO ‘Zorra y vividora’, afirma Adriana Lavat que así le dicen Rafael Márquez y Jaydy Michel

Adriana Lavat tiene dos hijos en común con Rafael Márquez

Adriana y Rafael se divorciaron en España en 2008 después de cuatro años de matrimonio.

Todo parece indicar que la relación que tiene el futbolista con su ex esposa, la actriz Adriana Lavat no es nada buena, pues ella misma ha dado a conocer los insultos que le dicen Rafael Márquez y Jaydy Michel por tratar de pelear la manutención de los hijos que tiene la actriz con el ex jugador del Barcelona y del León.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, Adriana Lavat ha decido no callar más las ofensas que ha recibido por parte de Rafael Márquez y Jaydy Michel, y por ello dio a conocer detalles de como está la situación hoy en día entre ellos.

La actriz de la telenovelas como "Tierra de reyes" aprovechó el pasado 27 de julio para dar a conocer en sus redes sociales y ventilar que el abogado del exfutbolista y defensa de la Selección Nacional y del Barcelona FC, le llamó para amedrentarla, ya que según ella, Márquez está buscando nuevamente la posibilidad de bajar el monto de la pensión de Santiago y Rafaella, hijos en común.

Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso", dio a conocer Adriana Lavat a través de sus redes sociales.

Asimismo, afirmó que "me llaman zorra, abusiva, vividora y conflictiva".

Rafael Márquez y Jaydy Michel ofenden a Adriana Lavat

Cansada por las ofensas, Adriana Lavat volvió hablar sobre su expareja y padre de sus dos hijos a través de un video en Facebook donde dejo en claro que ha tenido que soportar insultos no sólo de Márquez, sino también de Jaydy Michel.

Llevo tres demandas interpuestas por mi marido para bajar la pensión, años de juicios innecesarios, los abogados cobrando mucho dinero, mucho más de las pensiones de todos estos años. Me he enfrentado a personas que prefieren gastar en abogados que darles a sus hijos porque implica depositarle a la madre...", expresó Adriana Lavat en el video en las redes sociales.

