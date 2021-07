León, Guanajuato.- En medio de dimes y diretes que suben cada vez más de nivel, el próximo lunes 26 de julio, se estrenará el segundo reality de la emisión "Los Chiquillos llegan a HOY" de Televisa.

La confrontación es entre las principales televisoras de México, Televisa y Tv Azteca está entre acusaciones de "copiar" lo que hace una compañía a otra en algunos programas.

El pasado lunes 20 de julio, Galilea Montijo, una de las presentadoras estelares de HOY, fue la encargada de iniciar el enfrentamiento entre los matutinos.

Pues la emisión de Televisa está por arrancar su segundo reality show: “Los Chiquillos en HOY” y por ello, la tapatía expresó que espera que esta vez Tv Azteca no les copie la idea también:

A ver si no nos lo copian también”, expresó la presentadora cuando le tocó revelar el casting, en referencia al reality show de Azteca.

Faltan 2️⃣ días para el gran estreno de #LosChiquillosDeHoy ¡No te puedes perder nuestro reality show en punto de las 9:00 a.m. por #LasEstrellas ��! pic.twitter.com/kYmRzQZM3P

El comediante de Azteca, Carlos Alberto Pérez Ibarra, conocido como El Capi Pérez, de "Venga la Alegría” (VLA), no se quedó con los brazos cruzados y en ayuda de su personaje de Margarita McKenzie, quien supuestamente es la encargada de Recursos Humanos de la televisora, ¡Le contestó!.

En la sección los conductores celebraban el Día de la Secretaria, por lo que aprovechó para “presentarse” y no dudó en mencionar que son cada vez más personas quienes eligen el contenido de “Venga la Alegría” sobre el de la televisora contraria.

Sin embargo, Flor Rubio, otra conductora de VLA, argumentó que el comentario que lanzó Galilea no fue más que una idea de la productora Andrea Rodríguez Doria.

Fue un comentario pícaro de Galilea, que no me queda claro si venía propiamente de Galilea y les voy a explicar por qué. Vi que la cuenta oficial del programa HOY lo posteó y lo convirtieron en nota, lo cual significa que el comentario de Galilea no venía a título personal, sino que estaba sugerido por la producción para remarcar que VLA estaba copiando a HOY”, expresó la crítica de espectáculos.