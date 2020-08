VIDEO Revelan tráiler de The Batman con Robert Pattinson y calla a internautas

Estados Unidos.- The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson, estrenó su primer adelanto en la DC Fandome, luego de que la filmación se viera interrumpida por la pandemía de Covid-19.

Este sábado, durante el evento organizado por DC Comics y Warne Bros Pictures, la cinta dirigida por Matt Reeves, quien estuvo a cargo de "El planeta de los simios", creó expectativa entre los fans, luego de las críticas que desató la elección de Pattinson para dar vida a "Bruce Wayne.

Sin embargo, tras la revelación de el primer tráiler, internatas confesaron que no era lo que esperaban y parece ser que el actor que se hizo de fama gracias a la saga de Crepúsculo será un digno intérprete del superhéroe.

En Crepúsculo Robert Pattinson era pésimo actor, pero parece que se va a redimir con The Batman", "No me gustó que lo eligieran, pensé que no podían escoger a alguien peor pero me retracto, se ve diferente a las otras adaptaciones", "Creí que sería un asco esta nueva película, pero me equivoqué, se ve que va a estar muy buena", fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de Twitter, luego de que el video se volviera tendencia en esta red social.