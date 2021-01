VIDEO Sobró dosis (de vacuna Covid-19) y tuve suerte: aclara Ricardo Muñoz

Ciudad de México.- El vocalista del grupo Intocable, Ricardo Muñoz, aclaró a través de su cuenta de Instagram que no usó "palancas" para ser uno de los primeros ciudadanos, fuera del sector salud, en recibir la vacuna contra el coronavisurs (Covid-19).

El vocalista desató polémica en redes sociales

El pasado 22 de diciembre, Ricardo Muñoz tuiteó que llevaba tres días vacunado contra el coronavirus (Covid-19), y que se sentía bien; además, detalló que solo le había dolido el brazo por dos días y tuvo mucha sed.

A raíz de dicha publicación, varios de sus seguidores comenzaron a cuestionarlo sobre la oportunidad que tuvo al acceder a la dosis de inmunización antes de que termine la fase para personal del sector Salud, que han sido los primeros en recibirla.

Decide romper el silencio y aclarar la polémica en Instagram

El vocalista del grupo Intocable utilizó su cuenta de Instagram par lanzar un video y aclarar que no recurrió a "palancas" para ser vacunado contra el coronavirus (Covid-19).

No fue por palancas, yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando que porque es Twitter, no es periódico o un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo o como de broma", dijo Muñoz.