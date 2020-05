VIDEO Tras escándalo, Karla Panini y Américo Garza dirán 'su verdad' a Gustavo Adolfo Infante

Monterrey, Nuevo León.- Karla Panini y Américo Garza por fin darán a conocer su "verdad" luego del escándalo que los sigue persiguiendo por traicionar a la fallecida Karla Luna.

El periodista Gustavo Adolfo Infante indicó que este fin de semana viajará a Monterrey para que el empresario y la excomediante den a conocer su versión luego de que volviera el escándalo sobre la traición a Karla Luna, quien falleciera de cáncer en 2017.

Indicó que entre el viernes o el sábado ya estará lista la entrevista, en el que habrá temas escabrosos y que la gente quiere saber.

Yo como lo dije desde el día uno, no soy juez, no soy ministerio público, no tengo nada personal, tampoco son mis amigos ni mis compadres, yo nada más voy a preguntar lo que la gente quiere que les pregunte", dijo.