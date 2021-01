VIDEO Vicente Fernández llora y explica sobre foto donde toca seno de fan

Ciudad de México.- Luego del escándalo en el que se ha visto envuelto Vicente Fernández por fotos y videos donde se le ve tocar el seno de sus fans, la periodista y exnuera del cantante, Mara Patricia Castañeda lo entrevistó en exlusiva para hablar sobre el tema. En el video 'Don Chente' pidió disculpas y rompió en llanto.

Esta semana, 'El Charro de Huentitán' fue presentando en el canal de YouTube, 'En Casa de Mara' para aclarar qué pasó en el material que ha circulado en los últimos días en redes sociales.

En la entrevista, Vicente Fernández explicó que todo fue un accidente y que en realidad lo que él trató de hacer fue tomar el hombre de la joven fan pero se confundió por la forma del brasier y su mano terminó en su seno.

Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, o una broma o no sé, eran muchas personas, como te digo, yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con la intención”, explicó.

A su vez, 'El Charro de Huentitán' cuestionó porque la joven fan no le reclamó en ese momento y señaló que a veces los mismos maridos de las mujeres les dan permiso de sentarse en sus piernas.

No fui un santo y todos lo saben pero nunca me vieron. Lo que pasó fue un accidente con ella y las otras dos. No es acoso. Ellas también me agarraron, me abrazaron, y hasta me pedían foto con beso pero con la boca cerrada", dijo.